Акулы-людоеды в Черном море: что выяснили ученые

Ученые-экологи рассказали, что средиземноморская популяция белых акул может иммигрировать в разные воды.

Ранее в интернет-пространстве отмечали, что акулы-людоеды появятся в водах Великобритании. Однако экологи объяснили журналистам «Российской газеты», что акулы предпочтут двигаться в сторону Гольфстрима, поскольку там теплое течение и есть еда.

Что касается Черного моря, то на его глубине мало кислорода, что усложняет обитание белым акулам. Также в нем мало ластоногих, которые являются пищей для хищников.

Отмечается, что около российского побережья в Черном море есть катраны. Это некрупная и неопасная разновидность акул, но специалисты все равно не рекомендуют подплывать к ним.

Ранее мы писали, что в деле убитого Далера появились новые подробности.