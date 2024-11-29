Акула подкралась к туристу на Мальдивах и схватила за голову

На Мальдивах акула подкралась к дайверу и схватила за голову. Хищница сильно трясла туриста, но внезапно уплыла. Он добрался до берега невредимым.

Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на острове Хулхумале. Мужчина приехал на Мальдивы из Китая. В составе группы на скоростном катере добрался до популярного места для дайвинга, где можно встретить тигровых и бычьих акул.

По некоторым данным, гид использовал приманку, хотя законом это запрещено. Фотожурналист Дэниэл Бринкманн был в том месте и рассказал, что гиды сбрасывают акулам куски тунца. Акулы ждут прикормки - погружение дайверов в таком случае очень опасно.

Ранее сообщалось, что на Ямайке акула откусила голову 16-летнему подростку во время дайвинга.