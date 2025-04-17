Акула напала на российскую туристку во время снорклинга на Мальдивах

Российская туристка пострадала во время отдыха на Мальдивах. На девушку напала акула, когда она отправилась на снорклинг — плавание под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, плавание с акулами-няньками является популярной экскурсией, поэтому россиянка тоже захотела получить такой опыт. Однако во время погружения что-то пошло не так, и одна из хищниц прокусила ей кисть. Девушка сразу же оттолкнула акулу рукой и направилась к туристической лодке. Сама россиянка утверждает, что соблюдала все правила безопасности при погружении.

Когда пострадавшую вытащили из воды, то сразу оказали первую помощь, а после ее направили в больницу. Уже в медицинском учреждении было решено проводить операцию, чтобы зашить рану. По словам россиянки, ей плохо обезболили место укуса, из-за чего она чувствовала сильную боль. Расходы ей пришлось покрывать самой, так как страховая компания отказалась выплачивать ей деньги.

К слову, девушка также рассказала, что во время снорклинга видела несколько скатов, о которых туристов не предупреждали. А в больнице сообщили, что на Мальдивах в марте было зарегистрировано три смерти из-за нападения скатов.

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