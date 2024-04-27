Акула напала на британского туриста на острове Тобаго. Об этом сообщает mk.ru.

Уточняется, что пострадал 64-летний мужчина из Британии. Во время нападения акулы он находился на пляже рядом с водой. В какой-то момент его схватила акула. Отдыхающие смогли оказать ему первую помощь.

Сейчас турист находится в больнице. У мужчины диагностировали серьезные травмы живота и бедра. Кроме того, акула оторвала мужчине левую руку. Врачи борются за его жизнь.

Пострадавший должен был тем же вечером вылетать домой — он отдыхал на курорте с женой и друзьями.

После нападения акулы, власти региона закрыли для отдыхающих местные пляжи. Поиски хищника ведутся с помощью дронов.

Ранее мы писали о том, что на Мальдивах акула впервые напала на туриста. Мужчина едва не лишился ноги и перенес серьезную операцию. Сейчас его жизни ничего не угрожает.