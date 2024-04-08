На Мальдивах акула впервые напала на туриста

На Мальдивах акула напала на туриста, из-за чего мужчина едва не лишился ноги. Ему провели срочную операцию.

Подробности приводит Пятый канал.

Нападение произошло у Атолла Нуну, который входит в состав Мальдивских островов. Жертвой акулы стал постоялец отеля Mӧvenpick.

Изданию известно, что путешественнику провели сложную операцию. Угрозы жизни нет, но предстоит долгая реабилитация.

В отеле отрицают факт нападения акулы на туриста. В гостинице заявили, что таких сообщений не поступало.

Некоторые СМИ рассказали, что акула напала на россиянина. Как пишут «Известия», в посольстве РФ в Шри-Ланке и Мальдивской республике заявили об отсутствии обращений от россиян по поводу нападения акул. То же самое сообщил почетный консул РФ на Мальдивах Али Фаузи.

Нападение акул на Мальдивах – редкое явление. При этом в водах у островов обитает 11 видов хищников, включая Тигровую и Белую акул.

Ранее сообщалось, что в Хургаде появилась акула Мако. Из-за нее туристам запретили купаться на рассвете и закате.