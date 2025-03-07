Актриса театра Надежды Бабкиной лишилась 10 млн рублей

Мошенники развели 37-летнюю актрису театра певицы Надежды Бабкиной. Солистка лишилась 10 млн рублей.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, аферисты подделали голос исполнительного директора учреждения с помощью ИИ и отправили голосовое сообщение в мессенджере.

Артистка Анна Ишутина заявила, что сообщение пришло от контакта, который записан как директор Андрей Раготис. Ей сообщили, что скоро позвонит сотрудник безопасности театра «Русская песня».

Дальше последовал звонок: девушку убеждали в необходимости защитить деньги, которые якобы кто-то пытается потратить. Ей предложили перевести сбережения на безопасный счет. Звонки длились с декабря по март.

Актриса следовала рекомендациям и переводила разные суммы, в итоге лишившись 10 млн.

Ранее сообщалось, что актриса Елена Цорн лишилась денег по той же схеме, что и певица Лариса Долина.