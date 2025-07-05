Актриса Дарья Пескова рассказала, что муж 5 лет насиловал ее дочь. Об этом она сообщила в шоу «Звезды сошлись».

Актриса сериалов Дарья Пескова рассказала о том, что бывший муж насиловал ее дочь, когда девочке было 10 лет. По словам знаменитости, это продолжалось на протяжении пяти лет, до тех пор, пока дочери не исполнилось 15 лет. Тогда девочка рассказала о насилии матери.

«Первая реакция — шок, слезы, истерика. Я повторяла только одно: „Почему ты молчала?“ Она сказала: „Я боялась, что ты мне не поверишь“. Она еще на колени упала, после того как рассказала, и начала еще: „Мамочка, прости меня“. Я упала тоже и говорю: „Ты не должна ни за что извиняться. Виновата только я, я привела этого человека“», — вспомнила она.

По словам Песковой, она только сейчас поняла, что замечала за дочерью странности в поведении — та вымещала злобу на коте и спала в теплых вещах, скрывающих тело.

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