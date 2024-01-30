Актеры перестарались с запугиванием: в Москве школьнику понадобилась помощь медиков после квеста

Школьнику потребовалась помощь врачей после квеста. Актеры перестарались с запугиванием и слишком затолкали парня.

15-летний юноша проходил один из хоррор-квестов в здании на 2-й Карачаровской улице. Он самостоятельно выбрал себе сложный уровень, который предполагал, что при прохождении заданий в помещении будет полная темнота, а актеры смогут пугать и касаться участника. Школьника несколько раз толкали и дергали за различные части тела, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На следующее утро подростку стало плохо — он не мог встать с кровати, а его тело покрылось синяками. Он обратился за помощью к медикам. В травмпункте юноше диагностировали сильные ушибы грудной клетки, также у него был защемлен нерв в пояснице. Оказалось, что подросток с детства страдает тромбоцитопенией — низким уровнем тромбоцитов в организме. У него могут появиться синяки даже от несильных ударов.

Ранее в Москве 19-летний работник квеста попал в реанимацию, упав с высоты. Подробности читайте в этом материале.