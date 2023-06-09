В Санкт-Петербурге мошенники убедили пенсионерку продать квартиру и получили от нее 9 млн

В Санкт-Петербурге мошенники убедили пенсионерку продать квартиру и получили от нее 9 миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, с весны 2023 года неизвестные регулярно звонили пожилой женщине и представлялись сотрудниками банка. Жулики пугали местную жительницу тем, что в отношении ее квартиры осуществляются мошеннические действия.

После этого к пенсионерке пришла незнакомка и убедила продать недвижимость. Все средства женщина перевала на указанный счет. Позже потерпевшая поняла, что стала жертвой аферистов.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Полицейские делают все, чтобы найти виновных и привлечь их к ответственности.

Ранее мы писали о том, что на картофельном поле Петербурга мужчина поругался с пенсионеркой и переехал ее на машине. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что в Санкт-Петербурге 19-летняя девушка сбежала от сломавшего ей челюсть сожителя.