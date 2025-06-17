13 лет колонии запросили для мужчины, спрятавшего труп в машине Куценко

Гособвинение запросило 13 лет колонии для Альберта Абдуллина, спрятавшего тело женщины в машине артиста Гоши Куценко, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, прокурор запросил наказание в виде 13 лет колонии строгого режима. Приговор подозреваемому огласят в среду, 18 июня.

Абдуллин просил закрыть заседания в связи с угрозами со стороны сокамерников, но ему отказали.

Напомним, что в январе этого года в «Запорожце» актера обнаружили труп 36-летней Дарьи Шуваловой с ножевыми ранениями. Ее убил Альберт Абдуллин, ранее судимый за изнасилование, грабеж и разбой. Он признался, что выпивал на улице со знакомой, однако затем их общение переросло в ссору. Затем мужчина спрятал тело в машине Куценко, в которой она иногда ночевала.

Ранее актер рассказал, что отдал своих младших дочерей Евгению и Светлану в православную школу.