Актера из «Улиц разбитых фонарей» Колганова задержали из-за фото с ребенком

В Петербурге задержали актера Владимира Колганова, известного по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Морские дьяволы». Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, его подозревают в съемке и публикации в Сети фото с голым ребенком.

С 47-летним Колгановым задержали его друга – 52-летнего предпринимателя. Следствие настаивает, что именно актер снимал и выкладывал фото ребенка. Она висела в интернете вплоть до задержания, пишет источник.

В квартирах задержанных провели обыски. Отмечается, что они могли распространять фото в даркнете и на зарубежных сайтах.

Как пишет «Фонтанка», мужчин подозревают в изготовлении и обороте порноматериалов с несовершеннолетними. Как стало известно изданию, потерпевшие пострадали в возрасте 1-2 лет.

