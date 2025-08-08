«Ираклий, за что ты меня ударил?»: Михаил Гребенщиков рассказал свою версию драки с Пирцхалавой

49-летний певец Михаил Гребенщиков ответил Ираклию Пирцхалаве, избившего его якобы из-за употребления наркотиков*(Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). Финалист «Фабрики звезд» рассказал свою версию конфликта.

Исполнитель хита «Танцы-обниманцы» вспомнил обстоятельства того дня. Михаил рассказал, что находился на фестивале с Владимиром Полупановым и Вадимом Галыгиным.

В это время перед ними появился Пирцхалава. Оказавшись перед компанией, он, по словам Гребенщикова, начал высказывать недовольство по поводу организации арт-фестиваля. Михаил пояснил, что не знал ни команду артиста, ни тонкостей судейского решения.

«Мы с Владимиром Полупановым и Вадимом Галыгиным стояли, внимательно его слушали. И неожиданно происходит двойной удар мне в голову. Я отталкиваю его ногой. Ираклий подбегает и ударяет меня ещё раз. И тут он убегает и скрывается», — приводит слова композитора Telegram-канал Baza.

После, как рассказывает Михаил, приехал наряд ОМОНа. Певец подал заявление в полицию и рассказал о нападении Ираклия.

Артист утверждает, что не произносил оскорблений в сторону Грузии или лично Пирцхалавы.

«Ираклий, за что ты меня ударил? Скажи уже, наконец!», — задался вопросом Гребенщиков, пояснив, что не говорил в тот день националистических лозунгов и не употреблял наркотики*.

Напомним, Ираклий утверждает, что Гребенщиков нахамил ему после того, как он сделал замечание об употреблении запрещенных веществ*. Артист объяснил, что не сдержался в ответ на грубость и ударил певца.

*Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.