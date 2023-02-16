Актера из «Папиных дочек» и «Моей прекрасной няни» обвинили в домогательствах к детям

Актера, сыгравшего в культовых ситкомах «Папины дочки» и «Моя прекрасная няня», обвинили в домогательствах к детям. Об этом сообщило издание «Вечерняя Москва».

О преступлениях 52-летнего Махача Мухайдинова заявила директор частной семейной школы в Раменском. Артист там подрабатывал преподавателем музыки и был неоднократно замечен за непристойным поведением с учениками. По информации заявителя, одной из жертв стала ее маленькая дочь, которая ходит в третий класс. Также Махач приставал к 9-летнему мальчику. Отмечается, что он совершал насильственные действия сексуального характера.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку заявления директора. Полицейские уже приезжали в учебное заведение.

Отметим, что российским зрителям Мухайдинов известен по эпизодическим ролям в популярных сериалах. В «Папиных дочках» он сыграл охранника в супермаркете, а в «Моей прекрасной няне» - медбрата. Также артист на протяжении нескольких лет был участником группы «Земляне». В ней он выступал в роли бас-гитариста.

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