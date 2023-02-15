Не того обнял: москвич может получить срок за развратные действия в отношении девочки-промоутера

Печально закончилась встреча подвыпившего москвича и рекламного промоутера в костюме ежа.

Выйдя из метро, мужчина обратил внимание на забавную костюмированную фигуру, помахивающую лапами.

Думая, что еж вызывает его на шуточное единоборство, нетрезвый обыватель обнял фигуру, но внезапно заметил, что это не мужчина, а девушка.

Желая извиниться, мужчина попытался поцеловать девушке руку, потом захотел снять с нее маску, чтобы «увидеть личико».

Девушка, а сколько вам лет? – задал, наконец, роковой вопрос настойчивый москвич. И услышал в ответ «Четырнадцать».

Как оказалось, этот ответ услышал не он один. Бдительный прохожий тут же отреагировал и сдал бедолагу на руки подоспевшей полиции.

Сейчас любителю приставать к уличным промоутерам грозит обвинение в совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, сообщает Газета.Ru.

Напомним, кинематографическим, театральным и концертным организациям закон разрешает заключать трудовые соглашения с детьми, младше 14 лет.