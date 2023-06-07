Актера фильма «Покровские ворота» Сынгаевского приговорили к 5 годам тюрьмы за мошенничество

Владимир Сынгаевский известен благодаря ролям в фильмах «Покровские ворота» и «Железные игры». Как сообщает газета «Коммерсант», в судьбе актера произошли большие перемены.

По данным источника, Бутырский суд Москвы постановил признать Владимира виновным в особо крупном мошенничестве и приговорить к пяти годам заключения. Дело в том, что мужчина вместе с подельниками незаконно завладел тремя квартирами умерших граждан. Мошенники похитили имущество, продали его, а затем вырученные 19 миллионов поделили между собой. Звезде «Покровских ворот» не были предъявлены обвинения в краже недвижимости, вот почему ему удалось избежать увеличения тюремного срока.

В 2020 году актер полностью признал свою вину и стал сотрудничать со следствием, благодаря этому его сообщники были пойманы. Суд рассмотрел дело Сынгаевского в особом порядке и назначил ему небольшой срок и штраф в размере миллиона рублей.

Известно, что Владимир уже отбыл срок в СИЗО и больше не будет заключен под стражу.

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