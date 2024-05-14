Актера Антона Чернецова госпитализировали после падения декорации в ГИТИС

На актера Антона Чернецова упала декорация на репетиции в учебно-театральном комплексе ГИТИС. Из-за этого звезду сцены пришлось госпитализировать. Подробности сообщает mk.ru.

Как стало известно, артист травмировал ногу. Он был приглашенным гостем учреждения и, когда поднялся на сцену, часть конструкции «дома» рухнула на него. Удар пришелся на левую стопу.

По признанию Чернецова, он почувствовал резкую боль, у него лопнула кожа, а большой палец на ноге начал чернеть. Пришлось вызывать бригаду скорой помощи. В ожидании медиков актеру обработали рану и забинтовали конечность.

В больнице Антону пришлось зашивать участок, на котором была лопнувшая кожа. От дальнейшего нахождения в клинике он отказался. Состояние актера на данный момент не уточняется. Известно, что швы ему снимут только через 10-12 дней.

Ранее актрису Юлию Зыкову госпитализировали после ДТП в Москве. Находясь за рулем автомобиля, она столкнулась с другой машиной. Знаменитость сильно ударилась головой, и ей потребовалась помощь врачей.