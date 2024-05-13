53-летнюю актрису Юлию Зыкову госпитализировали после ДТП в Москве. Актриса театра и кино попала в аварию 12 мая. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, знаменитость была за рулем машины, и в какой-то момент столкнулась с другой водительницей авто. Все произошло в 7 часов утра на улице Ясеневая. Зыкова ехала на работу, но случилось ДТП. Бригаду скорой помощи вызвал водитель автобуса, который проезжал мимо.

Отмечается, что Юлия получила сильный удар головы, ее решено было госпитализировать. Врачи подозревали у женщины сотрясение мозга, но диагноз не был подтвержден. После обследования и сдачи анализов она отправилась домой.

Напомним, что актриса Юлия Зыкова с 2019 года служит в Малом театре вместе с мужем Андреем Чубченко. Звезда известна зрителям по сериалам «Звездочёт», «Судебная колонка», «Шеф. Возвращение».

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