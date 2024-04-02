Актер сериала «Король и Шут» вызвал проститутку, но стал жертвой мошенников

В Москве актер, который сыграл в сериале «Король и Шут: Сказка о Горшке и Князе», стал жертвой мошенников, выдававших себя за организаторов эскорт-услуг. Об этом пишет Regnum.

По данным источника, 31 марта за помощью в полицию обратился 38-летний артист. Мужчина поведал, что 25 марта приехал в Москву из Петербурга в командировку и решил остановиться в квартире на Черноморском бульваре. 27 марта актер захотел вызвать проститутку и ввел соответствующий запрос в браузер, после чего выбрал привлекательную девушку на сайте и позвонил на указанный номер. По телефону ему сообщили, что проститутка готова выезжать.

Актера проинформировали о том, что услуга обойдется в 150 тысяч рублей, однако для начала необходимо внести небольшой депозит в размере 2,5 тысячи рублей. Пострадавший перевел эту сумму на номер карты, который ему отправили в мессенджер. Затем ему позвонил один из аферистов, который представился специалистом, обслуживающим программное обеспечение по вызову проституток на дом, и рассказал, что возникла проблема.

«Специалист» объяснил, что из-за того, что пострадавший перевел 2,5 тысячи рублей, в системе случился сбой из-за списанной комиссии и хрупкая операционная система зависла. Спасти ее мог лишь новый перевод в 150 тысяч рублей. Неизвестный заверил артиста, что денежные средства сразу вернутся обратно, как только система вновь заработает. Петербуржец заподозрил неладное, отказался переводить деньги и сбросил звонок. Однако спустя пару дней после этой ситуации ему вновь позвонил незнакомец из службы поддержки. Он стал вымогать деньги и угрожать мужчине отправить переписку с сервисом его жене. Злоумышленник добавил, что знает адрес его прописки, а также все данные его супруги и ребенка. В итоге актер испугался и согласился перевести 50 тысяч рублей.

После этого угрозы и требования продолжились, заявителя пытались вынудить перевести ещё 100 000 рублей, но он отказался. Ущерб составил 50 000 рублей», — заявил собеседник агентства.

По факту произошедшего организована проверка.

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