Актер Сергей Базанов задержан по подозрению в убийстве 12 лет назад: свидетель узнал его в «Слове пацана»

Актера из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Сергея Базанова арестовали по делу об убийстве бизнесмена, которое было совершено еще в 2011 году. Долгое время расследование не двигалось с мертвой точки, пока один из свидетелей не включил нашумевший проект, в котором и заметил подозреваемого преступника. Об этом сообщает «АГН Москва».

По данным источника, Замоскворецкий районный суд столицы заключил артиста под стражу сроком на два месяца. По предварительной информации, Базанов 12 лет назад состоял в банде, в которой было четыре человека. Они нападали на людей и отбирали деньги. Так, одной из их жертв стал бизнесмен, который носил с собой 900 тысяч долларов наличными. Мужчина попытался оказать сопротивление при ограблении, поэтому его ранили в голову из пистолета. Выжить после этого он не смог.

Как сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, задержать Сергея Базанова помог свидетель, который увидел его в «Слове пацана». В сериале он сыграл эпизодическую роль, да и в целом был не знаменитым актером. К слову, опознали подозреваемого и другие очевидцы.

Ранее адвокат голого рэпера Vacio заявил об обмане офицера, пообещавшего отменить его арест.