Адвокат голого Vacio заявил об обмане офицера, пообещавшего отметить его арест

Адвокат рэпера Vacio, настоящее имя которого Николай Васильев, заявил, что артиста обманул офицер. Сотрудник полиции пообещал, что за сотрудничество ему не назначат арест на 15 суток, однако договоренности не были соблюдены.

По информации издания StarHit, после скандальной «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой в клуб «Мутабор» прибыли правоохранители и, связавшись с Vacio, попросили его приехать на место. При этом был уговор, что в таком случае ему грозит только штраф. Рэпер прибыл, как обещал, но арест ему в итоге все равно не отменили.

«Проверить слова Vacio очень просто: нужно запросить от мобильного оператора запись разговора Vacio с сотрудником клуба „Мутабор“, запросить у мобильного оператора геопозицию Vacio на момент звонка от мобильного оператора. Ждем заседание Московского городского суда», - сообщил адвокат Роман Попов.

К слову, сам Васильев извинился перед общественностью за свой поступок. Он отметил, что соблюдал дресс-код мероприятия и не хотел никого задеть своим поведением. Также он подчеркнул, что любит свою страну и пропагандирует только здоровый образ жизни.

Напомним, что оправдываться за участие в вечеринке Ивлеевой пришлось и другому гостю – певцу Филиппу Киркорову. Он признался, что, увидев происходящее в клубе, захотел сразу оттуда уйти. Однако его слова не убедили актрису Яну Поплавскую, и она назвала их ложью.