Актер из «Слова пацана» Базанов не признал вину в убийстве 12-летней давности

Актер из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Сергей Базанов не признал вину в убийстве. Напомним, что его задержали по показанию свидетеля, который узнал его в проекте режиссера Жоры Крыжовникова. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, арестованный Базанов, а также его подельник отрицают свою причастность к преступлению, совершенному еще в 2011 году. Тогда банда, состоящая из четырех человек, напала на бизнесмена с целью ограбления – при себе у него было 900 тысяч долларов наличными. Однако предприниматель оказал сопротивление, поэтому его ранили в голову из пистолета. После случившегося его доставили в больницу, но вскоре он скончался.

На протяжении 12 лет дело оставалось нераскрытым. Но после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» появились новые данные, и все материалы были подняты вновь. Один из свидетелей узнал подозреваемого в проекте, там он сыграл эпизодическую роль. А после опознали его и другие очевидцы тех событий.

Ранее в Красноярском крае рецидивист получил пожизненный срок за убийство 16-летней девушки.