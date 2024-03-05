Актер Иван Либеров пропал в свой день рождения в Москве

Актер Иван Либеров, исполнивший роль молодого Николая II в документальном проекте про семью Романовых, пропал в Москве в свой день рождения и с тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает Пятый канал.

2 марта Ивану Либерову исполнилось 46 лет. Как стало известно, в полдень актер вышел на улицу из храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах. Затем мужчина направился в сторону Мичуринского проспекта и тех пор его местонахождение неизвестно. Супруга Ивана Либерова подала заявление о его пропаже.

Кроме того, по имеющимся данным, в день пропажи актер говорил с другом, которому показалось, что именинник находился в нетрезвом состоянии. Сообщается, что к вечеру Иван Либеров уже не отвечал на звонки. По словам жены артиста, у него ни с кем не было замечено конфликтов. Уточняется, что мужчина периодически употреблял спиртные напитки.

Особые приметы: шрамы от порезов по всему лицу и большой шрам в области левой щеки.

Напомним, Иван Либеров снимался в картинах «Прощайте, доктор Чехов!» (2007), «Спецгруппа» (2007) и «Романовы» (2013). Также работал помощником режиссера в передаче «Жизнь продолжается». В настоящее время мужчина работает сторожем в храме Живоначальной Троицы на Воробьевых горах.

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