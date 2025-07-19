Еще один акробат упал с высоты в Большом Московском цирке

В Большом Московском цирке на проспекте Вернадского гимнаст из Китая упал во время выступления. Об этом сообщает источник телеканала РЕН ТВ.

Он рассказал, что 30-летний мужчина сорвался с высоты примерно трех метров и ударился о край бордюра.

По предварительным данным, акробат получил компрессионный перелом позвоночника. Его госпитализировали.

Директор цирка Эдгард Запашный отметил, что мужчина упал с плеч другого акробата. Как пояснил народный артист, у циркача закружилась голова. Дрессировщик добавил, что диагноз пострадавшего еще неизвестен, поскольку его пока не доставили в больницу.

Напомним, на прошлой неделе в Большом Московском цирке сорвался с высоты семи метров 19-летний воздушный гимнаст из Эфиопии по имени Абель. Мужчина выполнял трюк «качели», однако при соскоке он промахнулся мимо страховочного мата и упал навзничь. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом позвоночника в двух местах.

Позже Эдгард Запашный рассказал, что 19-летний гимнаст рухнул из-за пассировщика — человека, стоящего справа от мата, на который приземляется акробат.