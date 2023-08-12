Агрессивный водитель сломал обухом топора руку водовозу, преградившему дорогу домой

Перепалка двух водителей в Севастополе закончилась госпитализаций одного из них и возбуждением уголовного дела. Не пожелавший перепарковаться мужчина получил обухом топора по руке. В больнице у него диагностировали перелом, пишет kp.ru.

Конфликт между жителями полуострова произошел в садовом товариществе. Водитель фирмы по доставке артезианской воды заблокировал проезжую часть при выполнении заказа. Другому участнику движения это не понравилось. Он попросил мужчину перепарковать транспортное средство, но получил отказ.

На почве этого между водителями произошла ссора, в ходе которой владелец заблокированного автомобиля достал топор и направился в сторону оппонента. Он ударил водовоза обухом по руке. Через некоторое время пострадавший крымчанин обратился в больницу за помощью, а его обидчика задержали сотрудники правоохранительных органов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. За нападение водителю грозит до пяти лет лишения свободы.

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