Агрессивный питбуль напал на маленького ребенка в лифте и попал на видео
В Краснодаре агрессивный питбуль напал на четырехлетнего ребенка в лифте.
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В Краснодаре агрессивный питбуль напал на четырехлетнего ребенка в лифте и попал на видео. Подробности сообщает Пятый канал.
По данным источника, все произошло внутри многоквартирного дома. Четырехлетний малыш был госпитализирован после жестокого нападения собаки. Инцидент произошел в лифте, где находились отец и сын.
Мужчина с питбулем вошли в кабину лифта, и в какой-то момент у пса слетел намордник. После этого агрессивный питбуль резко напал на ребенка, укусив его за щеку.
По словам отца пострадавшего, владелец собаки выразил готовность возместить все расходы, однако в последний момент согласился оплатить только лекарства.
Жители дома утверждают, что ранее имелось несколько жалоб на хозяина и его собаку. В настоящее время они планируют сообщить в полицию о случившемся.
Ранее мы писали о том, что россиянин во время охоты выстрелил в школьницу, которая шла по лесной дороге. Инцидент произошел 9 января. Школьница шла по лесной дороге со знакомым из поселка Высокое в Мирный. Мужчина четыре раза выстрелил из нарезного ружья и попал девочке в область поясницы.