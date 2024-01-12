Агрессивный питбуль напал на маленького ребенка в лифте и попал на видео

В Краснодаре агрессивный питбуль напал на четырехлетнего ребенка в лифте и попал на видео. Подробности сообщает Пятый канал.

По данным источника, все произошло внутри многоквартирного дома. Четырехлетний малыш был госпитализирован после жестокого нападения собаки. Инцидент произошел в лифте, где находились отец и сын.

Мужчина с питбулем вошли в кабину лифта, и в какой-то момент у пса слетел намордник. После этого агрессивный питбуль резко напал на ребенка, укусив его за щеку.

По словам отца пострадавшего, владелец собаки выразил готовность возместить все расходы, однако в последний момент согласился оплатить только лекарства.

Жители дома утверждают, что ранее имелось несколько жалоб на хозяина и его собаку. В настоящее время они планируют сообщить в полицию о случившемся.