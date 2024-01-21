Агрессивный питбуль держит в страхе жителей многоэтажки в Сочи

Агрессивный питбуль запугал жителей многоэтажки в Сочи. Хозяйка не надевает на своего питомца намордник, а иногда и вовсе выгуливает его без поводка, из-за чего соседи боятся подходить близко к собаке. Об этом сообщает Kp.ru.

Камеры видеонаблюдения засняли сцену, где питбуль едва не покусал девушку, которая хотела войти в лифт.

Россияне начали всерьез опасаться за свою жизнь. Они вызывали стражей правопорядка и даже писали обращение к властям. Только вот, как передают сочинцы, никаких мер в отношении хозяйки агрессивного питомца пока не принято.

Полиция уже проводит проверку по факту нападения собаки, по итогу которой будет принято процессуальное решение.

Ранее мы писали, что хозяин кота по кличке Твикс раскрыл подробности поездки в поезде, которая завершилась смертью животного.

По словам мужчины, он лично приобретал билет для своего кота. Отмечается, что проводница при посадке в вагон не проверяла проездные документы, но точно видела питомца.