Агрессивный мужчина отправил соседей в больницу из-за шума возле подъезда

В Москве мужчина сломал ребро соседке за то, что она шумно грузила вещи у подъезда. Житель набросился на нескольких людей с кулаками, когда услышал громкий разговор. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, все произошло 21 ноября в доме на улице Открытое шоссе. Мужчина, женщина и их знакомая переносили вещи из квартиры в газель. При этом они громко разговаривали, а был уже поздний час.

Шумная беседа не понравилась проживающему в этом же подъезде соседу. Он подошел к людям и начал нецензурно выражаться в их сторону, а потом набросился с кулаками и махал ногами. После инцидента он спокойно ушел к себе.

Источник отмечает, что пострадавшие обратились в больницу. Врачи диагностировали у мужчины ушиб головы, а женщина получила перелом ребра. После случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали о том, как жительница Сахалина помогла незнакомому мужчине отбиться от грабителя. Все произошло, когда женщина гуляла со своей собакой. Она заметила незнакомца, за которым гнался преступник. Перед этим он ворвался в квартиру жертвы и потребовал у хозяина 80 тысяч рублей, а после избил табуреткой.