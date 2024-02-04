Агрессивная свинья из контактного зоопарка покусала троих детей в Томске

В контактном зоопарке Томске свинья покусала троих детей. Об этом жители города рассказали в группе Регион-70 Томск в Telegram-канале.

Очевидцы рассказали, что 3 февраля ребенка укусила свинья. До этого от ее укуса пострадал другой мальчик. Затем в травматологию приехал еще один ребенок, которого укусило животное.

В зоопарке свинья находится в клетке, но там есть большое окно. Через него она выпрыгнула и схватила руку вместе со стаканом еды.

«Нам повезло, перелома нет, только сильный ушиб и рука в ранах», — рассказывает мама пострадавшего мальчика.

Женщина не винит в случившемся свинью, но просит работников зоопарка сделать нахождение посетителей в нем безопасным.

Ранее в зоопарке Пакистана нашли тело мужчины, забравшегося в вольер к тиграм. Подробности читайте в этой статье.