Аферисты заставили народного художника России взять пять кредитов

Аферисты, представляясь сотрудниками службы безопасности Центробанка, заставили народного художника России Александра Теслика оформить пять кредитов. В итоге 72-летний живописец лишился 6 млн 200 тыс. рублей.

Первый раз мошенники позвонили Теслику 8 октября. В телефонном разговоре они сообщили, что некий человек по доверенности взял на его имя кредит в размере 1 млн 400 тыс. рублей. Его предупредили, что делом занимается Следственный комитет. Спустя время художнику позвонил человек, представившийся сотрудником ведомства. Он посоветовал выполнять инструкции банка и потребовал расписку о неразглашении информации по уголовному делу.

Вскоре Теслику позвонил сотрудник банка – он призвал срочно взять кредит на покрытие предыдущего долга и пообещал, что денежные средства возместят.

К дому 72-летнего художника вызвали такси. С комфортом его доставили в банк: в одном Теслику отказали в кредите, другой выдал деньги. Далее мужчина перевел средства на некий счет.

Далее история повторилась: по той же схеме на него было оформлено еще два кредита по миллиону рублей.

В следующий раз Теслику сообщили, что преступники взяли кредит в 2 млн под залог его недвижимости. В целом мошенники под различными предлогами выманили у художники 6 млн 200 тыс. рублей.

В итоге доверчивый художник почувствовал неладное и написал заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова сообщила мошенникам данные банковских карт. Аферисты добрались до средств, но деньги удалось вернуть.