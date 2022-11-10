passion.ru
СТРОГО 18+
14:24, 10 ноября 2022
2 мин.

Аферисты заставили народного художника России взять пять кредитов

Аферисты заставили народного художника России взять пять кредитов

Аферисты, представляясь сотрудниками службы безопасности Центробанка, заставили народного художника России Александра Теслика оформить пять кредитов. В итоге 72-летний живописец лишился 6 млн 200 тыс. рублей.

Первый раз мошенники позвонили Теслику 8 октября. В телефонном разговоре они сообщили, что некий человек по доверенности взял на его имя кредит в размере 1 млн 400 тыс. рублей. Его предупредили, что делом занимается Следственный комитет. Спустя время художнику позвонил человек, представившийся сотрудником ведомства. Он посоветовал выполнять инструкции банка и потребовал расписку о неразглашении информации по уголовному делу.

Вскоре Теслику позвонил сотрудник банка – он призвал срочно взять кредит на покрытие предыдущего долга и пообещал, что денежные средства возместят.

К дому 72-летнего художника вызвали такси. С комфортом его доставили в банк: в одном Теслику отказали в кредите, другой выдал деньги. Далее мужчина перевел средства на некий счет.

Далее история повторилась: по той же схеме на него было оформлено еще два кредита по миллиону рублей.

В следующий раз Теслику сообщили, что преступники взяли кредит в 2 млн под залог его недвижимости. В целом мошенники под различными предлогами выманили у художники 6 млн 200 тыс. рублей.

В итоге доверчивый художник почувствовал неладное и написал заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова сообщила мошенникам данные банковских карт. Аферисты добрались до средств, но деньги удалось вернуть.

Новости партнеров
О чем говорят