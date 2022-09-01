Развели на деньги: дочь Пескова стала жертвой телефонных мошенников

Несмотря на то, что схемы телефонных аферистов достаточно изъезжены и предсказуемы, до сих пор существуют люди, которые на них ведутся. К их числу относится и дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, которая в 2021 году чуть не лишилась своих денежных средств.

Как оказалось, злоумышленники настолько втерлись в доверие Елизавете Песковой, что девушка без раздумий сообщила им данные своих банковских карт. Об этом инциденте рассказал Дмитрий Песков, когда выступал на просветительском марафоне «Знание». Он уточнил, что Лиза словно была под гипнозом: она послушно выполняла действия, которые ей диктовали мошенники по телефону, в том числе и раскрыла все данные, зная которые можно было снять деньги с ее карт. Аферисты действительно добрались до ее средств и если бы не оперативная реакция служба безопасности банка, деньги ряд ли уже удалось бы вернуть.

«Хорошо, кстати, тогда службы безопасности банков очень быстро среагировали, она обратилась — и удалось ей все деньги вернуть», — процитировал пресс-секретаря Дмитрия Пескова телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.