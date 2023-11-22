Аферисты оставили без квартиры дочь художника Толкунова

Мошенники лишили жилья в Москве дочь заслуженного художника РСФСР и России Николая Толкунова. Злоумышленники заставили женщину продать столичную квартиру за сумму в разы ниже рыночности стоимости. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что в начале ноября с дочерью знаменитого родителя по телефону связался незнакомец, который представился сотрудником «Госуслуг». Мужчина рассказал, что на имя россиянки якобы оформили кредит на крупную сумму, после чего она получила еще один звонок, но уже от «сотрудника службы безопасности ЦБ». Последний проинформировал женщину о перечне действий, который бы позволил оспорить займ.

Позднее аферист уговорил дочь Толкунова продать ее квартиру в Савеловском районе за 9 млн рублей. При этом после заключения сделки женщина получила на руки лишь 8 млн рублей, поскольку оставшаяся часть суммы ушла на покрытие «услуг риелтора».

Затем Толкунова должна была сняться с регистрационного учета, однако не успела получить справку ЕГРН в МФЦ. Вернувшись домой, россиянка не сумела попасть в жилище, поскольку дверь была уже заперта.

Ущерб, который нанесли Толкуновой, оценивается в 15 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге злоумышленники заставили блокадницу продать квартиру и передать им 12 млн рублей.