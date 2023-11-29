Аферисты обманули мужчину на крупную сумму и заставили спеть гимн России

В Москве местный житель отдал мошенникам крупную денежную сумму и спел по их требованию гимн России. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, злоумышленник позвонил 58-летнему москвичу и выдал себя за сотрудника мобильного оператора. Поскольку у мужчины якобы истекал срок договора с компанией, он должен был сообщить код, который ему отправят Госуслуги. Вопреки запрету на подобные действия россиянин сообщил код.

Через некоторое время с жителем столицы связался якобы сотрудник Госуслуг, который проинформировал его о взломе аккаунта. Затем мужчине позвонили лжесотрудники Роскомнадзора и уговорили его «обновить» банковский счет, поскольку он якобы находился в опасности. В результате доверчивый москвич перевел мошенникам 718 тысяч рублей.

В финале мошеннической схемы аферисты потребовали от жертвы спеть гимн России. В этот момент россиянин осознал, что его обманули, и отправился писать заявление в полицию.

Уточняется, что киберпреступники также отправили москвичу СМС-сообщение: «спасибо за деньги».

Ранее стало известно, что в Карачаево-Черкесии женщина обманула 17 мужчин через фейковый аккаунт проститутки.