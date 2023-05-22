Муж Дианы Гурцкой незадолго до смерти жаловался, что работает «сутками напролет»
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Певица Анна Калашникова рассказала о недавнем разговоре с мужем артистки Дианы Гурцкой Петром Кучеренко. По ее словам, мужчина жаловался на большую занятость и загруженность на работе.
«Мы недавно с ним встретились, он говорит: «Аня, сутками напролет на работе. Дел очень много», - сообщила она сайту mk.ru.
Калашникова отметила, что раньше мужчина часто снимался в ток-шоу, но в последнее время его не было видно. По словам певицы, для Кучеренко «главной была Диана». Мужчина также «обожал» их общего сына.
Калашникова отметила, что умерший «был в расцвете сил и лет», а его карьера шла в гору.
«Ничто не предвещало беды», - рассказала она.
После смерти мужа певица «плачет, не переставая», поделилась знаменитость. В настоящее время семья готовится к похоронам – они пройдут 24 мая на Троекуровском кладбище.
Напомним, Кучеренко умер на борту самолета во время возвращения из служебной командировки. Гурцкая не может принять внезапную смерть мужа.