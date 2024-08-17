Адвокат участника нападения на «Крокус» Файзова* просит отпустить его домой

Адвокат участника нападения на «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) просит отпустить его из СИЗО. Причиной стало тяжелое ранение, из-за которого он передвигается на инвалидном кресле.

Защита 19-летнего Файзова* утверждает, что суд не принял во внимание его состояние здоровья — участник нападения передвигается в инвалидной коляске и нуждается в лечении. По словам адвоката, явка его подзащитного «может быть обеспечена и другими мерами пресечения», пишет ТАСС.

Адвокат, сославшись на Конвенцию о защите прав человека, попросила отменить продление заключение Файзова* под стражу, назначенное Басманным судом Москвы. Его привезли на очередное заседание на носилках — с судьей и другими участниками процесса он общался односложно.

В изолятор мужчину посадили, поскольку суд посчитал, что у него нет медицинских противопоказаний для заключения.

До трагедии в «Крокусе» Файзов* работал в барбершопе в Ивановской области.

22 марта 2024 года в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Группа вооруженных террористов ворвалась в концертный зал, расстреляла посетителей и устроила пожар. В результате трагедии пострадало более 500 человек, еще 145 погибли.

Ранее выжившие в «Крокусе» и родственники погибших подали в суд на страховую компанию.

*(внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)