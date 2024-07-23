Выжившие в «Крокусе» и родственники погибших подали в суд на страховую компанию

В Замоскворецкий суд Москвы поступил коллективный иск от выживших при теракте в «Крокусе», а также родственников пострадавших. Ответчиком по нему выступает страховая компания.

Подробности сообщает РБК.

В исковом заявлении истцы попросили признать теракт страховым случаем. Это необходимо для получения выплат.

Известно, что страховщиком «Крокуса» выступает «Ингосстрах». Между ними был заключен договор.

Напомним, 22 марта террористы ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу по посетителям, после чего подожгли зал. Погибли более 100 человек.

Ранее в МЧС России объяснили, почему системы пожаротушения не справились с поджогом. Оказалось, что установленные внутри системы не предназначались для тушения поджогов с помощью легковоспламеняющихся жидкостей. В ведомстве сообщали: боевики использовали бензин или бензин с маслом.