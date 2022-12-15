Адская кухня: в Саратовской области пенсионерка получила смертельные ожоги во время готовки

В Балаковском районе Саратовской области 82-летняя женщина умерла из-за вспыхнувшей во время готовки одежды. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Инцидент произошел 22 ноября этого года. Пенсионерка была в своей квартире, готовила еду и на ней загорелась одежда. Пострадавшую госпитализировали только через два дня. Она провела в областном клиническом центре комбустиологии три недели, но врачам так и не удалось ее спасти. Сейчас по факту гибели пенсионерки организована доследственная проверка.

«Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — пояснили в пресс-службе ведомства.

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