Администрация отреагировала своеобразно: пострадавшим на «Лавице» детям дадут билеты на другие аттракционы

Администрация парка развлечений в Ейске, где в результате ЧП пострадали трое детей, своеобразно отреагировала на случившееся. Так, пострадавшим ребятам пообещали вернуть деньги за билеты на «Лавицу» и подарить абонемент на другие аттракционы, передает Telegram-канал Mash.

Инцидентом в парке развлечений, где пострадали несовершеннолетние, заинтересовались сотрудники СК. Они уже возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным СМИ, один из пострадавших подростков сейчас находится в больнице. У него могут быть сломаны ребра. Еще две девочки отделались синяками и ушибами.

Ранее сообщалось, что трое детей едва не вылетели с аттракциона в Ейске. У аттракциона «Лавица» внезапно отказали удерживающие устройства на сидениях.