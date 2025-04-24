95-летний мужчина въехал в толпу на похоронах: один человек погиб

95-летний житель Алагира стал фигурантом уголовного дела по факту смертельного ДТП. Он, вероятно, перепутал газ с тормозом и въехал в толпу людей, один из которых погиб. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа 15» со ссылкой на региональное МВД.

По данным источника, водителю вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Пенсионеру грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что мужчина 23 апреля днем, находясь за рулем автомобиля, въехал в толпу людей, которые стояли у ворот дома. Водитель – житель Алагира, который приехал в Дигору на похороны. Отмечается, что он мог перепутать газ с тормозом.

В результате случившегося один человек погиб, ему было 57 лет. Двое других пострадавших, 60 и 61 лет, с травмами средней тяжести госпитализированы в РКБ.

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