94-летний племянник Сталина вновь стал жертвой мошенников и лишился большой суммы денег

94-летний Леонид Алиллуев в очередной раз стал жертвой мошенников. Последние годы его постоянно преследует эта напасть. Ему приходится блокировать и заводить новые банковские карты, однако и это не останавливает злоумышленников. Последним счетом он успел воспользоваться только два раза, перед тем как с него снова начали красть деньги. Об этом сообщило издание mk.ru.

В криминальной хронике племянник Сталина стал мелькать с 2021 года. Тогда аферисты убедили его открыть новый счет и тем самым обворовали его на 2 миллиона рублей. В этот же год правоохранителям удалось задержать женщину, которая обманным путем пыталась получить от пенсионера деньги. Ее поймали прямо в тот момент, когда ей в квартире Алиллуева он передавал 5 миллионов рублей. Но надолго без «приключений» родственник вождя не остался. И уже спустя полгода его убедили перевести на «безопасный счет» 6 миллионов рублей.

На днях Леонид Алиллуев вновь обратился в полицию. Оказалось, что 8 февраля он получил совершенно новую банковскую карту взамен той, что была заблокирована. Однако воспользоваться ею у него получилось только два раза – он оплатил проезд и продукты в магазине. А после вновь начались кражи. Спустя неделю пенсионер увидел, что с его счета пропали 63 тысячи рублей.

Зная о доверчивости Алиллуева, полицейские уточнили у него, с кем он общался в последнее время и кому передавал данные счета. Он же заявил, что в этот раз ему никто не звонил, не приходил, да и в принципе никто не знал о том, что у него появилась новая карта.

Счет был вновь заблокирован в банке, но это не помогло. Банк выпустил для пенсионера новое средство оплаты, вот только как только его активировали, сразу начались списания. Причем на тот момент Леонид Алиллуев даже не успел забрать карту из отделения.

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