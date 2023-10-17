93-летняя пенсионерка в Москве неделю живет в подъезде: бабушку выписал и выселил племянник
Племянник выписал 93-летнюю москвичку из квартиры и выселил в подъезд с котом.
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В Москве 93-летнюю пенсионерку выписали из квартиры и выселили в подъезд вместе с мебелью и котом. Пожилая женщина неделю живет в подъезде.
Подробности этой истории сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошел в Марьино, в доме на Братиславской улице. Жители дома сообщили, что пенсионерка живет в подъезде – ее выписал и выставил с вещами племянник.
Женщину возили в социальный центр, но не оставили – по словам местной жительницы, в учреждении «бомжи и ужасные условия». Всем домом идет сбор средств на адвокатов. Соседи на время забрали пенсионерку к себе, ей ищут жилье.
На место вызывали полицию, но ничего сделать нельзя – женщина выписана из квартиры.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области внук до смерти избил бабушку. Между родственниками произошла ссора, в результате которой внук стал наносить удары. Было возбуждено уголовное дело, задержан 37-летний мужчина.