93-летняя пенсионерка в Москве неделю живет в подъезде: бабушку выписал и выселил племянник

В Москве 93-летнюю пенсионерку выписали из квартиры и выселили в подъезд вместе с мебелью и котом. Пожилая женщина неделю живет в подъезде.

Подробности этой истории сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в Марьино, в доме на Братиславской улице. Жители дома сообщили, что пенсионерка живет в подъезде – ее выписал и выставил с вещами племянник.

Женщину возили в социальный центр, но не оставили – по словам местной жительницы, в учреждении «бомжи и ужасные условия». Всем домом идет сбор средств на адвокатов. Соседи на время забрали пенсионерку к себе, ей ищут жилье.

На место вызывали полицию, но ничего сделать нельзя – женщина выписана из квартиры.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области внук до смерти избил бабушку. Между родственниками произошла ссора, в результате которой внук стал наносить удары. Было возбуждено уголовное дело, задержан 37-летний мужчина.