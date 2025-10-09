90-летняя женщина решилась удалить большую кисту на голове, которую растила треть жизни

90-летняя жительница Подмосковья решилась на операцию по удалению огромной кисты на голове, которую она растила 30 лет. Об этом пишет «Доктор Питер».

Женщина обратилась к специалистам только после того, как отметила свое 90-летие. Врачи из дневного стационара Апрелевской поликлиники Наро-Фоминской больницы осмотрели пациентку и установили, что образование на ее голове — это атерома. То есть кистозное образование, возникающее из-за закупорки сальной железы.

Она влияла не только на внешний вид пациентки, но и представлял опасность для ее здоровья. Подобные образования со временем могут перерождаться в рак, если вовремя от них не избавиться, объясняют специалисты.

Хирургам удалось успешно удалить кисту с первого раза, без натяжения тканей и с оптимальным косметическим эффектом, рассказала врач Вера Заречина.

Сама пожилая пациентка после лечения сообщила, что сожалеет о запущенном состоянии новообразования и что не сделала операцию раньше. Сейчас она уже смогла вернуться домой.

Ранее мы писали, что в Кирове врачи спасли жизнь трехлетнему мальчику, заразившемуся столбняком. Ребенок подхватил инфекцию после того, как наступил на что-то железное, торчащее из земли.