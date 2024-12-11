88-летняя пенсионерка истекла кровью из-за мочалки в российском городе

88-летняя бабушка в Москве повредила себе вену мочалкой и чуть не истекла кровью. Инцидент произошел, когда пожилая женщина принимала ванну.

Пенсионерка терла себя мочалкой, когда купалась в ванной. В итоге она слишком перестаралась и повредила себе вену. Женщина начала истекать кровью ниже колен и сильно напугалась. Бабушка решила не тревожить семью и вызвала скорую помощь, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Женщину госпитализировали с варикозным расширением вен. Когда сын бабушки пришел проведать мать, ее дома не было, а на полу виднелись следы крови. Мужчина сильно испугался и позвонил пенсионерке. Она его успокоила, уточнив, что уже идет на поправку и готовится к выписке. Бабушка пообещала больше не пользоваться жесткими мочалками.

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