Не из садистских побуждений: врачи пришили 89-летнему пациенту руку к животу

В подмосковной Черноголовке врачи прооперировали пациента с новообразованием на правой руке. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Для закрытия дефекта специалисты выкроили кусок кожи из брюшной полости, передает 360.ru.

В беседе с журналистами заведующий хирургическим отделением стационара Дмитрий Зинатулин заявил, что для устранения дефекта на руке потребовался большой лоскут, который можно было взять с живота. Поэтому его выкроили из брюшной полости, а потом к нему подшили конечность.

В течение трех месяцев рука 89-летнего пациента была подшита к животу, чтобы не произошло отторжение. По окончании срока врачи отделили ладонь от живота. После этого мужчина прошел курс реабилитации и вернулся к привычной жизни.

Ранее в Санкт-Петербурге врачи спасли пациентку, у которой застрял катетер рядом с сердцем. Такие ситуации, по словам специалистов, происходят редко.