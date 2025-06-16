Украли дорогие часы, вазы под цветы: могилу Жанны Фриске разграбили в годовщину ее смерти

10-я годовщина смерти Жанны Фриске обернулась скандалом. Неизвестные разграбили могилу певицы в годовщину ее смерти. Так, неизвестные украли с захоронения дорогие часы и вазы под цветы. Об этом пишет NEWS.ru.

15 июня семья Жанны Фриске собралась на Николо-Архангельском кладбище, чтобы почтить память артистки спустя 10 лет после ее смерти. Однако родным бывшей солистки группы «Блестящие» помешали представители СМИ, собравшиеся возле ее могилы. Более того, они окружили отца певицы с требованиями дать комментарии.

Когда же Владимир Копылов решился пообщаться с журналистами, он пожаловался на вандалов, разграбивших захоронение его дочери. Выяснилось, что неизвестные украли с памятника Жанне Фриске дорогие часы. Отец артистки рассказал, что кто-то повесил украшение на руку скульптуры, установленной на могиле.

«Еще вчера были часы, за ночь кто-то спер», — заявил Владимир Копылов.

Сестра Жанны Фриске Наталья также добавила, что воры также забрали с собой вазы под цветы, но неизвестно, кому и зачем они могли понадобиться.

Напомним, экс-солистка «Блестящих» ушла из жизни 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком мозга, ей было 40 лет. Жанна Фриске узнала о своем страшном диагнозе спустя всего несколько месяцев после рождения сына. Знаменитости диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга. После смерти певицы ее сын остался жить с отцом Дмитрием Шепелевым, который, как утверждают ее близкие, запрещает им видеться с мальчиком.

Ранее отец Жанны Фриске раскрыл подробности ее тяжелой болезни: «Она уже ничего особенно не соображала».