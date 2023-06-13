80-летнюю женщину в Москве избили из-за отказа дать денег

9 июня в Косино-Ухтомском районе столицы 35-летний москвич залез в дом друга детства и жестоко избил его 80-летнюю мать за отказ дать денег.

Об этом сообщает mk.ru.

Сосед по участку заметил подозрительного мужчину, выходившего через калитку от пострадавшей. Им оказался друг семьи, который жил неподалеку. За несколько минут до этого сосед видел, как кто-то перелезает через забор к соседке, но он не соотнес, что это был тот же мужчина. Тогда он попросил позвонить сыну соседки и сказать о необычных событиях.

Злоумышленник позвонил сыну пожилой женщины, на которую напал 5 минутами ранее. Испугавшись, родственник приехал домой и обнаружил мать без сознания с множественными ушибами и тяжелой травмой головы.

Избитую женщину забрали в больницу, а самого преступника задержали. Мужчина признался в содеянном, он объяснил, что напал на нее, поскольку пенсионерка не дала ему денег.

Ранее мы писали о том, как житель Тюмени при ребенке избил пожилую женщину, которая пыталась заставить соседей вступить в секту.