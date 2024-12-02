Кот Димы Билана вернулся домой после долгого лечения. Об этом певец сообщил в своем Telegram-канале.

Кот по кличке Шахтер, который живет у Димы Билана, в августе 2024 года сильно заболел — питомцу музыканта пришлось провести длительное лечение и реабилитацию. Необходимый препарат для кота искали по всей Москве.

Спустя время Билан обрадовал поклонников, показав кадры с Шахтером — он заявил, что кот вернулся домой.

«После долгого лечения в клинике летом, когда кот был в критическом состоянии, после выздоровления, был долгий восстановительный период, который проходил под присмотром врачей! Были проблемы с координацией движения, кот стал терять вес! Полтора месяца с врачами и вернулся домой, полон сил, носится уже как угорелый», — написал певец.

Ранее мы писали о том, что Дима Билан ответил на слухи об отказе благодарить водителя, спасшего его во время бури.