8 погибли и 13 пострадали: воздушный шар с пассажирами загорелся в небе и рухнул на землю

Полет на воздушном шаре в Бразилии обернулся трагедией для его пассажиров. Летательный аппарат загорелся в небе, после чего он разбился о землю, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Падение произошло в штате Санта-Катарина. На борту воздушного шара находился 21 человек. Во время полета аппарат внезапно загорелся, после чего стал стремительно опускаться вниз.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как горящий шар падает на землю. Первой рухнула корзина с людьми. В результате ЧП погибли 8 человек, еще 13 — удалось выжить. Что стало причиной трагедии, пока не понятно. В данной местности этот случай с воздушным шаром стал третьим.

Ранее единственный выживший после падения автобуса в реку рассказал о роковом дне. В результате случившегося мужчина потерял супругу.