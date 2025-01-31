78-летняя рок-певица Патти Смит потеряла сознание во время концерта. Об этом стало известно из соцсетей.

Панк-рок-певица Патти Смит упала в обморок во время своего концерта в Сан-Паулу (Бразилия). 78-летняя знаменитость выложила в соцсетях свежий снимок и заверила фанатов, что с ней все хорошо.

«У меня появилось головокружение после мигрени. Меня осмотрел прекрасный врач и сказал, что я в полном порядке», — рассказала она.

Смит добавила, что вернулась к микрофону спустя 10 минут после случившегося и спела несколько песен.

Патти Смит называют крёстной матерью панка благодаря её дебютному альбому Horses, который сыграл существенную роль в образовании этого жанра.

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