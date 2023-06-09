78-летний дед устроил переполох в Новой Москве из-за упавшего дрона европейской сборки

78-летний пенсионер в Новой Москве обнаружил упавший дрон в огороде и связался со спасателями. Объект прибыли обезвреживать три бригады представителей силовых ведомств.

Дед заметил белеющий предмет под кустом смородины. При близком рассмотрении он понял, что перед ним дрон.

«Ко мне на огород примчалось сразу человек 20», - сообщил он сайту mk.ru.

Все произошло в поселке Армейский Троицкого административного округа.

Специалисты осмотрели устройство и пришли к выводу, что данный аппарат европейской сборки. Вероятная причина его падения – севший аккумулятор. Никакой начинки в устройстве не было: ни взрывчатки, ни видеокамер.

Ранее мы писали, что в Подмосковье мужчина перепутал воздушный змей с дроном. Он вызвал полицию, но не заметив ничего подозрительного, стражи порядка уехали. Выяснилось, что змея запустила соседка дачника для детей.