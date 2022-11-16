72-летняя гражданка США шесть раз выстрелила в соседа, отказавшегося от ее ухаживаний

В США в штате Флорида пожилую женщину приговорили к пожизненному заключению за покушение на убийство соседа. Обвиняемая совершила шесть выстрелов из-за того, что мужчина отказался принимать ее романтические чувства.

Инцидент произошел еще в 2020 году. 25 сентября в городе Пенсакола Ягаунда Грейс Бушбаум расстреляла своего соседа по дому. К счастью, мужчина остался жив. Он рассказал следствию, что старушка попросила его подойти к двери, потому что хотела вручить ему подарок. Сюрпризом оказались шесть пуль.

Свою вину пожилая американка отрицала. Когда полицейские прибыли на место преступления, она заявила, что стреляла с целью самообороны, так как сосед вломился к ней и пытался ограбить дом.

Позже мужчина рассказал, что накануне нападения он отказался целовать свою пожилую соседку. Он заявил, что женщина проявляла знаки ухаживания, и я ему пришлось «физически их пресечь». Поэтому заявление к нему с пушкой могло быть актом мести за безответную любовь.

29 июля 72-летнюю гражданку США признали виновной в покушении на убийство второй степени. А 9 ноября приговорили к пожизненному заключению. Впрочем, через 25 лет Бушбаум может подать прошение на условно-досрочное освобождение. Если позволит здоровье конечно.

Напомним, что ранее мы сообщали о жестоком убийстве, произошедшем в Италии. Кондитер безжалостно зарезал беженку из Украины.